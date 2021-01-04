中國三大電信ADR暴跌！羅素富時相關指數1/7剔除中聯通、中芯國際等中企

紐約證交所宣布本週四 (7 日) 將啟動中國三大電信啟動下市程序後，週一 (4 日) 富時羅素亦發表聲明，將於週四 (7 日) 將中國聯通、中芯國際、南京熊貓電子等中國企業從相關指數中剔除。

富時羅素將於本週四 (7 日) 把中國聯通 (China United Network Communications)、中芯國際 (SMIC)、南京熊貓電子 (NANJING PANDA ELECTRONICS) 從富時全球股票指數系列 (FTSE Global Equity Index Series) 和富時全球中國 A 股指數系列 (FTSE Global China A Inclusion) 中刪除。

同時，富時羅素還將在週四將中芯國際從富時中國 50 指數中剔除，海康威視從富時中國 A50 指數中剔除

中國移動、中國電信和中國聯通等中國三大電信週一於港股重挫逾 3% 至 5% 不等。

週一美股開盤跌勢持續，中國移動 (CHL-US)、中國電信 (CHA-US) 股價重挫逾 5%，中國聯通 (CHU-US) 跌逾 2%。

11 月 12 日美國總統川普簽署一項行政禁令，瞄準其他中國軍方背景企業，禁止美國人對其投資。

該行政命令適用於 31 多家具中國軍方背景的中國企業，包括華為、海康威視、浪潮集團、中國移動、中國電信、中國航空工業集團、中國鐵道建築集團、中國船舶重工集團、熊貓電子集團等。

去年 12 月 29 日美國財政部宣布將黑名單中的「子公司」納入禁令範圍，封殺威力進一步擴大。

富時羅素之外，那斯達克去年 12 月 21 日刪除中芯國際、中國中車、中國交通建設及中國鐵建四家中企。標普道瓊指數去年 12 月 21 日起將海康威視、中芯國際等 21 家陸企。

明晟 (MSCI) 宣布週二 (5 日) 盤後將刪除 11 檔中概股，包括中芯國際 (981-HK)、中國交建 H(1800-HK)、中國交建 A、中國衛星、中國鐵建 H(1186-HK)、中國鐵建 A、中國中車 H(1766-HK)、中國中車 A、海康威視、中科曙光，及中國聯通 A。