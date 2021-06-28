〈台股盤前〉變種病毒+台積驚傳砍單逆風 小心法人結帳狙擊

台股過去一周收在 17502.99 點、單周續漲 184 點，周線連 6 紅，但隨著變種 Delta 病毒株來勢洶洶，加上台積電驚傳遭比特大陸砍單，台股今 (28) 日要慎防法人原本的季底作帳順勢趁利空，轉為結帳行情。

上周外資賣超 203.1 億元，投信也賣超 10.2 億元，但自營商買超 151.6 億元，使得三大法人淨賣超金額縮減為 61.6 億元，其中，外資中止連五日賣超，自 23 日起連三日轉買超 237.5 億元，但是投信的賣超，已有結帳跡象。

今日觀盤重點，比特幣市況反轉，市場傳出，全球最大加密貨幣礦機商比特大陸將下修在台積電的投片量，第 4 季 5 奈米砍單約 2 萬片，相當於約 3 億美元 (約新台幣 84 億元) 的訂單量，牽動台積電和虛擬貨幣相關供應鏈第 4 季到明年第 1 季營運動能，台積電和比特幣概念股股價是否受衝擊值得留意。

不過目前全球半導體缺貨仍十分嚴重，需求除來自於 NB、PC、手機外，伺服器、車用電子、消費性電子等多項需求十分強勁，而晶圓廠因產能開出不及，持續呈現供不應求下，整體報價上漲的趨勢並未改變。

此外，市場上仍有好消息可以期待，馬來西亞疫情未不降反升，而日系被動元件廠村田、佳美工、松下等在當地均有設廠，國巨、禾伸堂以及大毅等可望迎來更大的轉單效益。

除了消息面，航運類股上周持續帶量攻堅，單周漲幅高達 12.45%，居各類股之冠，鋼鐵類股指數也大漲 4%，航海王、鋼鐵人會持續維持輪動格局，還是漲多遭受獲利了結狙擊，也將牽動盤勢重心。

整體來說，台股本周距季底僅剩三個營業日，內資在積極建立部位後，隨著國內疫情有新變數，本周獲利結帳壓力可能加大，不過，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，反映通膨升溫預期及縮表的成長股，在評價面修正後，搭配明年如果具備成長利基，反倒可趁盤勢整理，伺機進場佈局。