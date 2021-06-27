〈台股風向球〉內資作帳恐轉結帳 留意疫情新變化引發空襲警報

台股指數過去一周續漲 184 點，周線連 6 紅，反映美國聯準會主席鮑爾表達偏鴿派態度後，多頭追高意願，不過，即將進入第二季最後一周，且國內疫情發展不確定性又升溫，法人提醒，內資將開始結帳，在大盤位階相對高的狀況下，本周橫盤整理機會大、個股輪動加速，須留意國內疫情隨時的新變化。

上周五美股漲跌互見，標普指數改寫新高紀錄，但那斯達克指數下跌 0.06%，費城半導體指數下跌 0.38%，台股 ADR 也漲跌互見，隨著聯準會官員陸續談話告一段落，接下來聚焦 6 月 30 日 ADP 就業數據和 7 月 2 日美國非農就業發表，依過去經驗來看，一旦就業情況越好，市場將更擔心是否提前縮減 QE。

國內昨日則驚傳首起 Delta 株屏東群聚事件，12 人染疫，其中 6 人病毒定序為 Delta 變異株，由於 Delta 變異株的傳染力強，未來一周疫情不排除恐有最新變化，進而影響股市信心，成一大變數。

從籌碼面來看，外資一周來在集中市場賣超 203 億元，投信賣超 10.25 億元，自營商反而大買 151.7 億元；而在店頭市場中，外資賣超 9.33 億元，投信則呈現連 15 買，周買超多達 51.74 億元，自營商也買超近 16 億元。法人認為，內資在積極建立部位後，隨著國內疫情有新變數，本周獲利結帳力道可能加大。

永豐投顧進一步指出，融資餘額已達前波 2700 億高點水位，散戶推升指數力道有限，投信則集中火力作帳中小型股，預期美股在等待就業數據情況下，外資仍偏向觀望，大幅度連續買超台股機率不高，指數往上空間有限。

另一方面，雖大盤技術面看漲，但主流股侷限在運輸類股，難以支持大盤大步推進。

元大投顧則認為，投資題材可留意蘋果新機，隨著新 iphone 預計 9 月將推出，目前升級為 5G 手機的比例僅約全球現有 iPhone 用戶 10%，換機潮的龐大商機將推升相關供應鏈拉貨力道。