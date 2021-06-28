盤前財經大事搶先讀2021年06月28日

今日操盤前瞻

世界行動通訊大會 (MWC) 開幕

日本央行 6 月利率會議紀錄

法說會：合一、群益證、統一證

除權息：卜蜂、康舒、東陽、明基醫、朋億

桑默斯：美國年底通膨率接近 5% 金融市場將因殖利率上升遇亂流

美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers) 預測，到今年年底，美國通膨率會「非常接近」5%，並影響通膨預期，因此接下來到年底，債券殖利率將持續上揚，市場可能遇到亂流。閱讀全文...

英特爾 CEO：下半年晶片短缺問題將開始改善

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周五 (25 日) 表示，預估損害汽車和消費電子等產業的半導體短缺的問題將在今年下半年達到高峰，然後開始趨緩改善。閱讀全文...

拜登基建案若通過 這幾檔將風生水起！

市場研究機構 Stifel 報告指出，美國拜登總統週四宣布的兩黨基建案為機械、建築材料和租賃公司帶來了「巨大的上升空間」。閱讀全文...

凌陽車用晶片擴大供貨日、中車廠 五月已轉盈 全年終結虧損

凌陽 (2401-TW) 車用事業報捷，除了既有的影音娛樂系統外已穩定出貨，耕耘已久的中控儀表板、ADAS 晶片也將開始量產，且與日、中車廠直接合作，跨入前裝市場，隨著車用晶片價量齊揚，車用晶片事業群 5 月單月已虧轉盈，法人估今年車用事業將終結連年虧損，挹注整體集團獲利。閱讀全文...

馬國無限期延長封城令 被動元件轉單效益增

馬來西亞疫情未不降反升，首相慕尤丁 (Muhyiddin Yassin) 昨 (27) 日宣布，延長全國第一階段封鎖，直到單日確診人數降至 4000 人以下，而日系被動元件廠村田、佳美工、松下等在當地均有設廠，國巨 (2327-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 以及大毅 (2478-TW) 等可望迎來更大的轉單效益。閱讀全文...

央行：經濟面、金融部門健全發展 我國不會發生金融危機

對於野村證券預警台灣等 6 個經濟體可能發生金融危機，台灣央行昨 (27) 日回應，我國總體經濟和金融部門健全發展，應無發生金融危機之虞，央行也認為，該預警模型未考量指標變化的背後原因或結構性因素、各國經濟金融健全度和抵禦風險能力，可能是高估發生金融危機的機率。閱讀全文...

聯亞新冠疫苗二期試驗期中三大指標符合預期 月底申請緊急授權

聯亞生技 UB-612 新冠疫苗二期試驗昨 (27) 日公布期中數據，其疫苗安全性與耐受性良好；免疫原性反應方面，中和抗體效價達 102.3，數值均符合預期，預計本月底提交緊急使用權 (EUA)，預計 11 下旬完成試驗解盲。閱讀全文...

車用接棒宅經濟需求 零組件廠營運有撐

隨著歐美地區陸續施打疫苗，市場認為，宅經濟帶動的筆電相關需求，在今年恐將告一段落，連接器等零組件訂單動能恐放緩；不過，業者認為，隨著解封、晶片供給狀況逐步回穩，車用、工控及資料中心等需求，可望銜接宅經濟的需求，持續推升營運成長。閱讀全文...

面板雙虎 Q2 毛利率將攀峰 下半年產業多空紛亂

面板產業歷經谷底後，自去年 6 月以來迎來產業最強復甦週期，儘管下半年產業多空消息仍紛亂，加上近期面板漲幅明顯收斂，但觀察整體第 2 季各尺寸面板平均漲幅皆達逾 1 成，價量同步走揚下，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第 2 季毛利率將挑戰 3 字頭，寫下歷史新高。閱讀全文...