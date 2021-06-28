澳洲出現跨省份感染 澳財長：疫情正進入新階段

據報導，澳洲財政部長 Josh Frydenberg 在週一 (28 日) 表示，Delta 變種病毒的入侵，使得澳洲進入疫情的新階段，各州關閉邊界並實施新一輪的防疫限制措施，澳洲正面臨關鍵時刻。

Frydenberg 表示：「我認為我們正在進入這場疫情大流行的新階段，Delta 變種病毒的傳染性更強。」

自從 6 月中旬該國爆發 Delta 變種確診病例以來，已發現 110 例感染 Delta 病毒個案，促使雪梨和達爾文地區實施封鎖，以及四個州進行限制措施。

新南威爾士州州長 Gladys Berejiklian 在週一表示：「我們必須為數字大幅上升做好準備，目前情況下，我們看到幾乎 100% 都是家庭內部傳播。」

新南威爾斯省衛生廳長 Brad Hazzard 也表示，Delta 變種病毒是非常強大的敵人，無論現在採取什麼樣的防疫措施，病毒好像都知道要如何反擊。

一名維珍澳洲航空 (Virgin Australia) 的空服員也出現確診，該名員工布里斯本、墨爾本和黃金海岸等 5 個不同航線上班，所有受影響的乘客和機組人員都收到相關警告。

澳洲醫學協會 (AMA) 副主席 Chris Moy 博士表示，Delta 變種病毒是造成全國疫情再度爆發的主因，澳洲正出現跨省份感染事件。澳洲四個省份合計新增 37 例的社區感染病例。

目前澳洲的確診病例總數達到 30499 例，死亡病例數達 910 人。統計數據顯示，澳洲境內目前約有 1800 萬人正處在封鎖或防疫相關的限制中，幾乎等於澳洲 70% 的人口。