澳洲第一季GDP年增1.1% 經濟回復疫情前水準

根據澳洲統計局在週三 (2 日) 公布的數據顯示，由於消費者和企業支出持續，澳洲經濟在今年第一季持續復甦，第一季國內生產總值 (GDP) 成長 1.8%，經濟活動已經回復至疫情前的水準。

報告中指出，澳洲今年第一季 GDP 成長 1.8%，高於預期的 1.5%，連續第三季成長。與去年同期相比則增長 1.1%，終止了連三季的萎縮，並優於市場預期的增長 0.6%，反映出澳洲經濟活動已經重返疫情爆發前的水準。

各類別來看，第一季政府支出下滑了 0.5%，不過家庭支出成長了 1.2%，為 GDP 貢獻了 0.7 個百分點。私人投資增加 5.3%，私人住宅投資增長 6.4%，連續第三季上升。

隨著澳洲經濟復甦步伐加快，澳洲失業率也穩步下滑，從疫情高峰時期的 7.4% 降至 5.5%。

澳洲央行 (RBA) 在昨日公布利率決議，將維持基準利率在 0.1% 的歷史低點不變，符合市場預期。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 在聲明中表示，央行將維持高度支持的貨幣環境，直到澳洲重返充分就業，並且通貨膨脹達到目標。在實際通膨率達到 2% 至 3% 區間目標之前，央行不會提高利率。他也重申了澳洲央行的立場，最早到 2024 年都不太可能升息。

Lowe 也說道：「澳洲經濟復甦強於原先預期，並且預期將持續下去。央行預計今年 GDP 將增長 4.75%，隨後在 2022 年增長 3.5%。」