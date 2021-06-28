〈疫情重創內需〉特力旗下兩品牌攜手熊貓 插旗外送版圖

在疫情蔓延衝擊下，特力 (2908-TW) 今 (28) 日宣布，為因應消費需求轉變，旗下特力屋和 HOLA 特力和樂攜手外送平台 foodpanda 提供商品直送到家服務，HOLA 全台 27 家門市也同步推出線上一對一專人諮詢。

特力屋觀察發現，隨著宅商機爆發，今年預約特力屋社區店商品外送服務的案量，相較去年同期成長 30%，以家用五金、衛浴配件、園藝商品類最為熱門，因此為滿足消費者多樣化需求，集結五大品類共千款商品於 foodpanda 提供外送服務。

另一方面，特力開啟 HOLA LINE 官方帳號，提供有 HOLA 專人服務，只要消費者選定希望服務門市，即有該門市專人提供一對一諮詢，若有商品需求可同步進行線上付款，特力希望藉此強化線上服務，並鞏固既有會員的消費版圖。

實體零售業者受到國內疫情衝擊來客和業績，特力 5 月合併營收 31.3 億元，月減 9.57%，年減 14.26%，創去年 3 月以來單月低點。

為了因應消費版圖轉至線上的要求，已有不少業者積極開展網購和外送版圖，其中，寶雅 (5904-TW) 已提前將自家網購平台上線。