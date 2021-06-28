本土新增確診降至60例 41萬劑莫德納疫苗6/30抵台

國內今 (28) 日新增 60 例 COVID-19 本土確定病例，並添 3 例死亡，疫情略見放緩，但周末人流增加，恐有隱憂。對於疫苗採購進度，疫情指揮中心指揮官陳時中證實，預定 30 日將有 41 萬劑自行採購的莫德納疫苗來台，但不透露航班資訊。

我國去年已向莫德納藥廠直接洽購 505 萬劑新冠疫苗，但生產製造延宕，先前僅交付 39 萬劑，今天有媒體報導指出，本周三將有 41 萬劑運抵台灣，對此，陳時中證實疫苗確實會進來，但航班資訊有誤，希望外界不要太高調，避免節外生枝。

至於外界質疑為何未採購 Novavax 疫苗？陳時中說明，事實上，去年底就有找過 Novavax 公司，但對方表示，他們已加入 COVAX 平台，現在試驗告一段落，建議在平台上爭取，比較可能盡早獲得疫苗，否則在雙邊供應上會拖到比較晚。

陳時中進一步指出，當 Novavax 試驗接近成功時，我們有透過其他管道，進一步談判與溝通，至於 COVAX 平台也有提出需求量，但這個平台現在幾乎停擺，總計已提出 200 多萬劑的需求。

陳時中表示，對於全球各廠進入二期或有潛力的疫苗，我們都希望建立一個溝通管道，像是德國另一家廠商 CureVac，雖然試驗成果不如預期，但也有洽談過，駐德代表處也都知曉。

關於高端疫苗 (6547-TW) 資料須補件，EUA 審查恐延至 7 月底，陳時中指出，在新藥或新疫苗審查上，食藥署對相關文件技術性資料要求相對嚴格，因此審查時間無法預判，這部分要看廠商補件速度，才會決定最後審查時程。

台灣今天新增 60 例本土病例，分布仍以新北市 33 例最多，其次為台北市 22 例，桃園市 2 例，基隆市、南投縣及彰化縣各 1 例。陳時中指出，雖然整體疫情的發病日與確診者人數有往下的趨勢，但周末民眾似乎關不住，人流明顯增加，恐有隱憂，再次呼籲避免外出、減少聚會。