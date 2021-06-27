〈馬國祭封城令〉疫情未見止穩無限期延長 被動元件轉單效益增

馬來西亞疫情未不降反升，首相慕尤丁 (Muhyiddin Yassin) 今 (27) 日宣布，延長全國第一階段封鎖，直到單日確診人數降至 4000 人以下，而日系被動元件廠村田、佳美工、松下等在當地均有設廠，國巨 (2327-TW)、禾伸堂(3026-TW) 以及大毅 (2478-TW) 等可望迎來更大的轉單效益。

馬來西亞疫情升溫，從 6 月 1 日起實施行動管制令並一度延長，原本計畫明 (28) 日將解封，但在確診人數居高不下，最近連 5 天單日確診更超過 5000 人，因此再度延長全國第一階段封鎖，而且沒有公告期限。

慕尤丁指出，要從第一階段封鎖降至第二階段，必須達成 3 項條件，單日新增病例降至 4000 例、加護病房病床使用率為 75%、10% 人口完成 2 劑疫苗接種；馬國衛生部長拿督斯里阿漢峇峇則表示，單日確診數必須連續 7 天降至 4000 例才算達標。

而馬來西亞也是全球被動元件生產重鎮之一，包含村田 (Murata)、佳美工 (Nippon Chemicon)、松下 (Panasonic)、美商 AVX，台廠華新科 (2492-TW)、凱美 (2375-TW) 旗下旺詮等，影響應用涵蓋車用 MLCC、鋁質電容、電阻以電感。

雖然上述業者普遍獲准許維持 60% 的人力生產，但隨著馬來西亞封城時間拉長、疫情未見好轉等因素帶動預期心理下，法人看好訂單轉往國巨、禾伸堂、大毅等台系廠商的機率以及比重將同步增加，轉單效益將更為明顯。