伊爾艾朗：Fed低估了通膨 且冒著將美國推向另一場衰退的風險

安聯 (Allianz) 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 周一 (28 日) 表示，有越來越多證據顯示聯準會 (Fed) 的看法是錯誤的，他認為 Fed 低估了通膨，並冒著將美國置於另一場衰退的風險。

數月以來，Fed 官員不斷重申通膨僅為暫時性的說法，認為一旦解決短期供應鏈問題，加上基期效應褪去，近期的物價壓力就會解除。

然而，伊爾艾朗接受《CNBC》採訪時表示對這種通膨說法感到擔憂。「我每天都看到通膨不是暫時性的證據，我擔心 Fed 的腳步正在落後，且不得不拼命追趕。」他擔心，一旦 Fed 確實陷入這般境地，提前升息和收緊貨幣政策可能成為必要。

「一般來說，我們終將陷入衰退，因為你必須做的是猛踩煞車，而不是慢慢將腳從油門上移開，這也是人們相信會發生的事情。」伊爾艾朗稱道。

最新數據顯示，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 5%，5 月生產者物價指數 (PPI) 年增 6.6%，均高於 2008 年金融危機以後最大增幅，多數物價壓力來自經濟復甦相關領域，包含二手車、機票以及住宿價格等，Fed 官員普遍認為，這些因素的影響將在未來逐步消退。