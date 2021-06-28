波士頓Fed總裁示警：美國房市榮枯周期恐危及金融穩定

鑑於美國房價持續飆高，波士頓 Fed 總裁羅森格蘭 (Eric Rosengren) 周一 (28 日) 表示擔憂，警告美國恐無法承受房地產市場榮枯周期對金融穩定造成的影響。

羅森格蘭接受《金融時報》(Financial Times) 採訪時表示：「儘管達到 2% 通膨目標非常重要，但重點在於這必須是可持續性的，為此，我們不能讓房地產等領域經歷繁榮與蕭條交替的循環周期。」

羅森格蘭解釋，上述言論並非預期一定會出現衰退，但房地產市場的現況確實值得關注。美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 上周數據顯示，5 月成屋銷售價格中位數首度突破 35 萬美元，年增 23.6%。

他強調，無論是美國還是全球，房地產市場的榮枯周期發生過相當多次，且經常是威脅金融穩定的源頭，此外，這也是影響央行決定是否收緊疫情經濟刺激措施的一項因素。

截至目前，Fed 仍每月固定 400 億美元的抵押貸款證券 (MBS) 以及 800 億美元公債。隨著 Fed 表示將開始討論縮減購債，羅森格蘭表示應在適當時機點展開行動。

他認為，MBS 的減碼速度應該與公債減碼速度相等，代表對於房地產融資的直接支持也將更快結束。

Fed 曾表示，在充分就業和 2% 通膨目標「取得實質性進展」前，不考慮縮減購債。鑑於經濟復甦腳步加快，羅森格蘭預計，美國有望在明年初達成「取得實質性進展」的條件。