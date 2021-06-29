中國反對TIFA復談 白宮：持續強化台美關係

第 11 屆台美貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議將於台北時間 30 日透過線上視訊會議方式召開，面對中方嚴詞抗議，白宮回應將會持續關切中國威嚇行徑，持續強化台美關係。

闊別 5 年台美 TIFA 即將復談，中國對此表達強烈抗議，中國外交部發言人趙立堅此前表示，中方一貫堅決反對美方以任何形式提升與台灣實質關係，堅決反對任何形式的美台官方往來。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週一 (28 日) 表示，美台貿易投資關係十分重要，美國會持續強化與台灣經貿關係，因此美方相當期待 TIFA 會議的到來。

莎琪也強調，無論在公開場合或私下，美國皆已清楚表達對中國對台侵略的關切。面對中方日益嚴重的文攻武赫，莎琪批評這將損害台灣民主，美方會持續對北京相關作為表達強烈關切，也會持續關切中國威嚇的行徑。

我國行政院週一表示，有別於過往，國際局勢變遷、加上全球疫情尚未平息的狀態下，本輪 TIFA 會議格外具有意義，台美經貿正朝向更多元的深化發展，最重要的是，台美關係全面性的提升，有助於突顯我國經貿地位。

台美 TIFA 會議將討論供應鏈合作、深化台美經貿往來，以及其他疫情、智慧財產權等議題。台灣計畫在 TIFA 會中洽談台美雙邊貿易協定 (BTA) ，進一步深化雙邊經貿關係。