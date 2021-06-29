〈台股盤前〉待電金權值股補量上攻 續戰前高

台股昨 (28) 日再度由航海王及鋼鐵人撐起一片天，上漲 87.98 點，收在 17590.97 點，距離歷史高點只差 118 點，而美股周一漲跌互見；法人指出，台股持續緩步攻高，短線多方格局態勢不變，待電金權值股補量，有機會進一步挑戰歷史高點。

馬來西亞疫情嚴峻，官方宣布無限期全國封鎖，當地電子業必須降載生產。大馬是全球被動元件生產重鎮，當地有日、美等地指標廠，因第 3 季是電子業旺季，大馬此舉將使被動元件生產受阻，國巨、大毅等台廠以非大馬為主要生產地，可望迎轉單。

疫情引發居家工作、遠距教學熱潮，帶來的 Chromebook、平板等宅經濟硬體需求熱潮即將到頂，研調機構 IDC 示警，全球 Chromebook、平板電腦出貨量在今年達到高峰後，將由盛轉衰，明年起將連續衰退三年，不利品牌雙 A 宏碁、華碩及相關筆電、平板代工廠。

萬海董事會也宣布，再度斥資台幣 152.91 億元到 162.86 億元，買進 12 艘 3055TEU 的貨櫃輪，將於 2023 年 7 月底起陸續交船，萬海即將要交船的數量達 46 艘，僅次於長榮，躋身全球第二大。

俄羅斯出口關稅效應發酵，昨日兩大鋼種表態，條鋼大廠豐興鋼筋調漲每公噸 300 元，四周來首見；不銹鋼上游大廠華新麗華更宣布，因原物料交期不確定性，300 系不銹鋼每公噸大漲 8000 元；由於中國、俄羅斯相繼提高鋼材出口限制，市場供給吃緊，全球大搶鋼料，下半年漲勢將再起。

法人指出，台股越過 6 月 18 日高點 17147 點後，持續緩步攻高，短線多方格局態勢不變，待電金權值股補量，有機會進一步挑戰歷史高點。