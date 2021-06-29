台股創高後回落 小漲7點收17598點 多空交戰洗出5927億元巨量

台股今 (29) 日早盤上漲逾百點，衝上 17713 點，改寫歷史新高，電子權值股回神，鋼鐵族群吸引大量買盤湧入，但隨著高檔賣壓湧現，航運股普遍翻黑，指數漲幅也回吐，終場小漲 7.22 點，收在 17598.19 點，在多空激烈交戰下，成交值爆出巨量，達 5927.41 億元。

觀察主要權值股表現，台積電以 598 元開出，一路在盤上表現，終場漲幅略收斂至 0.8%，收 595 元；大立光強彈逾 2%，聯電、台達電、國巨、矽力 - KY 同樣表現不俗。不過，國泰金及富邦金等金融股，今日賣壓較重、震盪走跌。

鋼鐵族群依舊獲得大量買盤追捧，中鋼一度大漲逾 3%，最高來到 38.8 元，但隨著賣壓出籠一度翻黑，此外，燁興、燁輝、志聯、彰源、新鋼、佳大、允強、運錩等多檔，都攻上漲停，鋼鐵股交投熱絡，占大盤整體成交約 2 成。

航運股今日遭遇風浪，賣壓出籠後普遍拉回，貨櫃三雄互有漲跌，長榮最為強勢上漲約 2 %，股價續創新高，陽明平盤作收，萬海則下挫 2.6%；新興、榮運、宅配通等運輸股仍獲買盤點火；不過，慧洋 - KY、四維航、台航、中櫃等均遭到調節，股價重摔 4-6%。

觀察盤面焦點個股，GIS-KY 打入蘋果 Mini LED iPad、Macbook 供應鏈，加上京東方代工 iPhone OLED 面版貼合業務，由 GIS 負責供貨，營運獲得法人看好，調升目標價，激勵股價亮燈漲停，達 123.5 元。

電子業進入生產旺季，銅箔基板 (CCL) 廠商目前大多呈現供不應求，除了積極擴廠外，業者也陸續轉嫁先前原物料大漲的壓力，台光電今天獲買盤青睞，股價直奔漲停，達 235 元，續創歷史新高。