【Wen姐筆記】劍指17700？航海王掌舵 鋼鐵人撐篙 莫忘防震

台股內外資齊心力拱，多頭大軍由航海王掌舵，鋼鐵人則負責撐篙，穩住北上航道，加權指數昨日收盤再創本波段新高，以 17590.97 點作收，成交值縮至 4443 億元。多方打算趁季底作帳倒數 2 日，劍指 17700 點，再改寫歷史新高? 不過北上乘風破浪過程中，防震防暈船仍是得做好的準備! 多方北上續航門票為 17555 點。關鍵點位為 17520、17616 與 17666 點。

台股昨日闖過 17555 點，多方劍指 17700 點企圖明確。17500 點城池收復後，17486 與 17520 兩端哨站，就成為多頭北上屯兵整備區。而 17600 點城池與兩端哨站 17588 與 17616 點如能再順利過關，17700 點之前還有 17636 與 17666 重要灘頭堡， 17700 點兩端哨站為 17683 與 17717 點。如多頭氣盛，還有機會繼續航向 17800 點，其中的重要關鍵密碼為 17747 點，17800 點兩端哨站為 17777 與 18823 點。

但如 17486 點棄守，需提防北上航路再遇亂流，恐回測 17445 與 17400 點城池，17400 點兩端哨站 17400 點兩端哨站 17384 與 17417，如再棄守 17366 點，須提防回檔幅度擴大，17333 點與 17300 點城池，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點兩端哨站，為本波攻勢多方大本營，被攻破需提防多殺多!

第二季季底作帳倒數 2 個交易日，內外資齊心合力，不過如指數順利登高，也得提防有大咖會藉指數掩護，提前拔檔獲利了結。而作帳結帳行情倒數二日，法人持股比例較高以及集團股，將扮演吃重角色，如果沒有卡到好位置，投資人也不宜在此時積極大舉搶進，以免歡樂派對一哄而散，手腳慢的恐得留下來洗碗! 倒不如盯好法人換股動作，準備布局第 3 季。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)