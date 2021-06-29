擺脫疫情束縛 歐股機會來了

最近歐洲國家力拼在 7 月前實施疫苗護照，引起廣泛討論的同時，歐洲股市悄悄來到近 10 年的高點，吸引資金流入。目前歐洲股市狀況如何？有值得投資的亮點嗎？

1. 歐洲疫苗施打率升，群體免疫有望

近期許多歐洲國家的疫苗施打速度追上美國，義大利、德國、西班牙已有超過半數以上的人施打了疫苗。如果依照目前的疫苗策略，有望在 7、8 月時達成全體免疫，如此一來，下半年將能恢復更多的經濟活動，有機會跟上美國「經濟重啟」的腳步。

事實上，歐洲的工業生產年增率已高達 39.3%（去年同期 -28.7%），遠超過美國最新的 16.3%（去年同期為 - 16.2%）。此外，過去歐洲國家的觀光收入占 GDP 比重約為 8 ~ 15%，去年卻因疫情影響而大受打擊，如果順利推動疫苗護照、恢復觀光活動，歐洲未來的經濟成長將令人拭目以待。

資料來源：Our World in Data，「鉅亨買基金」整理。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理。

2. 歐洲央行鴿派助攻歐股

相較於美國聯準會近期態度轉向鷹派，歐洲央行不僅對維持量化寬鬆政策態度正向，甚至還在 6 月份的利率決策會議聲明中，表示將加快購債的速度。相比過去一年美國與歐洲央行資產負債表的成長速度，歐洲目前還維持超過 20% 以上的年成長率，而美國已經降至 13.9%。這樣的差異有助抑制歐元走勢，使得歐洲企業有機會受惠匯率優勢，進一步帶動歐股轉強。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/6/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 歐股被低估，大小型都有潛力

過去一整年歐美企業的每股盈餘成長率相近，但漲幅卻差很多。歐洲企業的每股盈餘年增率為 52.8%，超過美國企業約 1.4%，但股市漲幅卻比美股低了 11.6%，顯示歐股有可能遭到低估。展望未來，歐洲未來一年企業盈利仍有 20% 以上的預期成長率，且年初至今還在逐步上調預期，與此同時企業財報還能持續打敗市場預期，顯示歐股具備相當的成長潛力。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2021/6/24。指數為標普 500 和 MSCI 歐洲指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2021/6/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

群體免疫近在眼前，趁早布局歐股

歐洲加快疫苗施打與先前的封鎖政策，讓疫情成功快速下降，並且近期歐美間的貿易戰熄火，有利歐股表現。如果歐洲能按計劃在今年夏天達成群體免疫，可以恢復過去重要的觀光活動，歐洲企業將能獲得更多盈利成長的空間。而且，目前歐洲央行相對較為鴿派的態度，有助歐元維持弱勢，對於歐洲大型股和服務業皆有利。建議穩健投資人佈局廣泛的歐股基金，而較為積極的投資人，則可以考慮能直接受惠內需復甦的歐洲小型股基金。

鉅亨精選基金

>>> 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖) 股 美元

>>> 先機歐洲股票基金 L 類累積 (美元)

>>> 駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金 A2 - 美元避險

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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