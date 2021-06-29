中國褐皮書：中國企業、消費者信心正在動搖 Q2經濟表現有雜音

獨立研究機構中國褐皮書國際 (China Beige Book) 周二 (29 日) 最新研究顯示，中國企業和消費者信心正在動搖，對經濟的展望並不像整體數據顯示的那樣樂觀。

最新的季度調查中顯示，衡量中國企業借款的指標已降至該研究機構追蹤至今的最低水準，且儘管短期利率較低，但對未來半年貸款預期需求也正在下降。

此外，尤其令人擔憂的是，零售商取得新貸款的數量也降至歷史低點。調查報告表示，疫情過後很難確信這是手頭資金充足的結果，可能更像是零售商認為擴張的可能性低，且預期貸款申請不會成功。

對於中國政府試圖透過個人消費推動經濟發展的經濟體來說，現階段該趨勢令人擔憂，報告表示，若信貸保持如此緊縮，零售業沒有擺脫昏迷，下一季的經濟將很難複製目前的經濟成長。

該研究指出，第二季商業活動與第一季相似，營收和獲利保持不變，招聘人數有所增加。中國第一季 GDP 年成長為 18.3%，比 2019 年同期成長 10.3%，第二季 GDP 數據將於 7 月 15 日發布。

不過，過去兩個月零售銷售成長低於該機構的預期，中國褐皮書總經理 Shehzad Qazi 表示：「消費者買氣變得更謹慎導致零售疲軟，中國消費者在食品上的支出較多，但在奢侈品、服裝、家具和電器上的支出較少。」

Qazi 認為這是由兩個主要因素驅動的，首先是民眾仍對未來新冠肺炎感到擔憂；其次是中國消費者根本不相信目前已經實現可持續、廣泛的經濟復甦。

雖然中國在去年第二季控制國內疫情，但隨後各地仍因疫情而不時實施小規模封鎖和社交限制，近期病例也激增，5 月下旬深圳鹽田港疫情還使國際航運堵塞。