〈化合物半導體前景〉化合物半導體重要且困難 徐秀蘭：要建立生態系

光電協進會 (PIDA) 今 (29) 日舉行線上化合物半導體材料及元件課程，矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭致詞時表示，化合物半導體是很重要且很困難的產業，重要在於未來太多科技都需要它，困難在於從長晶到產品產出都不容易，連設備也很困難，加上許多國家對相關產品做出口管制，台灣一定要建立足夠的化合物半導體技術能量與生態系。

徐秀蘭表示，化合物半導體是很重要且很困難的產業，未來太多技術與科技都要相關半導體來執行，不管是低軌衛星、通訊、5G、綠能智慧電網及電動車等，凡是高電壓關鍵元件都需要化合物半導體來執行。

徐秀蘭指出，困難之處在於從一開始的長晶、量測元件製造，到最後的產品，上游到下游都不容易，且連設備製造都很困難，化合物半導體產業要成長，設備、元件、IP、設計、材料等，整個生態系都要建立起來。

另一方面，徐秀蘭表示，許多國家對碳化矽 (SiC) 這類產品做出口管制，包括台灣在內，台灣一定要建立足夠的化合物半導體技術能量，且目前全球碳化矽基板供應超過 9 成以上來自美國，中國也有超過一千家化合物半導體公司在產業鏈裡，對台灣來說更是不能錯過的市場。