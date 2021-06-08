環球晶獲格芯8億美元長約 將擴大SOI產能

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (8) 日宣布，與 Globalfoundries(格羅方德) 簽署 8 億美元長約，將於密蘇里州廠增加 12 吋 SOI 晶圓產量、及擴充在現有的 8 吋 SOI 晶圓產能。

環球晶表示，這項長約未來幾年預計投入近 2.1 億美元資本支出，擴充密蘇里州晶圓廠產能，而 12 吋晶圓試產線可望在今年第四季完成。

環球晶在密蘇里州廠所產出的 12 吋 SOI 晶圓，將用於格羅方德最先進的紐約州 Fab 8 晶圓廠，同樣於密蘇里州廠所製造的 8 吋 SOI 晶圓，則將用於格羅方德旗下佛蒙特州 Fab 9 晶圓廠，以滿足 5G 手機、無線通訊、車用雷達與航太科技等應用需求。

為滿足客戶及持續成長的全球電腦晶片需求，格羅方德將在今年投資 14 億美元擴充產能，而環球晶是其 8 吋 SOI 晶圓長期供應商，雙方於去年 2 月宣布將密切合作，大幅擴大環球晶現有 12 吋 SOI 晶圓產能，今日的協議象徵彼此合作邁出重要一步。

環球晶董事長徐秀蘭表示，很自豪能深化與格羅方德的戰略夥伴關係，並擴大在半導體供應鏈中的重要角色。