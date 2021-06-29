蕭美琴：台美TIFA對話拚凝聚共識 爭取美疫苗製造技術

中斷多年後的台美 TIFA 會談，將於 30 日登場。駐美代表蕭美琴表示，對話主軸將著重在供應鏈韌性，包含晶片與安全資通訊產品等，可望取得更多合作機會，此外，對於台灣爭取美國疫苗製造技術、建構產能以對抗新冠病毒，台美也有一致性目標，此次 TIFA 對話將進一步凝聚共識。

蕭美琴今 (29) 日於臉書發文指出，全球經貿環境正經歷劇烈變動，是各國於新冠疫情爆發封鎖後重啟經濟的重整時期。台灣推動國內產業的轉型，以全球布局的角度分散風險，同時提升與主要貿易夥伴的關係，爭取更多的生存與合作空間，刻不容緩。

蕭美琴透露，有位曾任小布希政府政策要職的友人表示，早年美方內部曾研議與南韓的雙邊談判外，也開啟與台灣的貿易協定談判，但當時美方評估台灣解決貿易歧見的政治決心不足，恐消耗談判能量而無法取得進展，因此並未啟動談判。歷經了十幾年的豬牛等爭議，依然糾纏著雙邊貿易，成為原地踏步的最大障礙。

如今 CODEX 已訂出添加物殘留標準的科學依據，我方依據國際標準制訂政策，雖然在國內政治上面臨責難與激烈反對，但也展現我國接軌國際的決心，並累積了美國朝野支持與台灣重啟貿易對話的信心與正面動能。

蕭美琴指出，近年美國產業外移，對外貿易逆差擴大，新冠疫情也暴露了供應鏈的脆弱；農業團體及各產業的利益相關者緊盯著貿易代表署爭取全球市場的一舉一動。台灣要尋求美方支持啟動雙邊貿易協議談判，不得不考量美方關切角度，才有突破現有雙邊貿易架構，進一步創造整體雙贏的可能。

因此，除了彼此各自關切的議題，勢將成為繼續磨合的爭點外，有幾項重要領域，將是雙方未來合作取得進展的機會，包括氣候變遷與綠色經濟、數位經濟，以及供應鏈韌性。其中供應鏈韌性包含晶片與安全資通訊產品、藥品與醫療器材等項目，以及勞工保護、智慧財產權、技術性貿易障礙、投資等傳統雙邊貿易議題，更在新冠疫情中和疫後復甦的時期呈現關鍵重要性。

此外，美國貿易代表署為了擴增全球新冠疫苗產能，主張透過 WTO 釋出疫苗智慧財產權，雖屬 WTO 架構的議題，對於台灣爭取美國疫苗製造技術、建構產能以共同對抗新冠病毒，於目標上台美有其一致性，也可透過雙邊平台進一步凝聚共識。

蕭美琴表示，此時能重啟 TIFA 貿易對話，搭配去年啟動的 EPPD 經濟繁榮夥伴對話，讓台美於貿易、產業、科技、投資等各面向深化雙邊合作，盼雙方一步一步累積的善意和互信，成為未來洽簽 BTA 的動能。