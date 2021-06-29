〈房產〉本土疫情對全台房市衝擊 房仲：比不上金融海嘯與房地合一1.0

信義房屋 (9940-TW) 針對官網使用者進行 2021 第三季購屋意向調查，此次調查逢疫情管制期間，看跌房價比例為 47%，較前季增加 11 個百分點，不過相較金融海嘯、奢侈稅、房地合一稅與去年疫情剛發酵時，看跌房價比例都超過 65% ，此次買方心態雖轉偏保守，但還不至於對房市感到悲觀。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計包括金融海嘯、奢侈稅、房地合一 1.0 與兩波疫情等房市 5 大黑天鵝，2008 年金融海嘯與 2015 年的房地合一稅，當時調查看跌房市比例高達 74% 與 75%，每 10 個人就有超過 7 個人看跌房價，反映市場上房價出現一波修正，不過本季調查時間適逢疫情爆發，看跌房價比例較前季增加 11 個百分點，看壞未來房價也僅約 47%，市場情緒從先前的樂觀轉趨保守，但還不到悲觀。

信義房屋此次調查看壞房價的比例，由上一季的 36% 增加到 47%，看漲的比例從 27% 下滑到 18%，過去重大的突發單一事件，都會造成當季看壞的比例大增，不過若是事件能夠受控淡化，又會回到之前的正常水準。

至於詢問受訪者何時會重新開始看屋購屋，38% 表示受疫情影響有限，持續看屋中，22% 表示三級管制解除後，7% 則表示確診人數降低後，另外也有 18% 回答不清楚，僅 15% 選擇打完疫苗更安全之後再重新看屋。

另外，此波疫情嚴重衝擊內需產業，調查受訪者購屋預算部分，有 35% 表示不受疫情影響，有 28% 則表示略受影響，受影響的約 19%，還有 18% 則表示大受影響。

曾敬德表示，去年第一季本土疫情初次爆發且台股重挫時，有高達 67% 民眾看跌房價，不過當前看跌房價比較約 47%，反應現階段民眾的購屋信心仍偏中性，若疫情狀況能夠逐漸受控，市場交易狀況也可望逐漸恢復穩定。

信義房屋此一調查，是信義房屋針對瀏覽信義房屋官網民眾，進行網路問卷調查，調查時間為 2021 年 6 月 16- 21 日，總計回收 1784 份網路問卷。