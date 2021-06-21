〈房產〉商仲：買家看好全台地產 最青睞土地、廠辦、倉儲物流

外資商仲業者最新調查顯示，縱有疫情影響，多數投資人在未來 1 年仍將持續投資台灣，樂觀看待投資金額及地產價格，最看好的標的為土地、廠辦、倉儲物流、辦公室等。

高力國際董事總經理劉學龍指出，台灣本土新冠疫情何時能控制，以及民生經濟活動何時重啟，是現在投資人最關心的事。其他可能影響台灣不動產投資的因素，最主要的兩個分別是政府是否會有其他抑制不動產市場的政策，以及數量寬鬆的貨幣政策何時退場。

劉學龍認為，疫情干擾下，除非有較大的通膨壓力，應不至於有其他更緊縮房地產市場的政策，央行 6 月 17 日也決議維持現有利率不變，因此短期內寬鬆貨幣及刺激內需政策應暫不會退場。他建議，賣方應趁此時檢視資產使用狀態，加速調整組合內容及投資方向；而買方則可積極出價，在價格或者商業條款上可能獲得更佳靈活度。

商仲高力國際台灣分公司最新完成的「2021 年投資人問卷調查」研究報告，報告顯示，多數投資人在未來 1 年將持續投資台灣且看法樂觀，在這群受訪者當中，有 85% 表示在未來 1 年內仍會意願投資台灣，持續評估具潛力物件，其中以壽險業及開發商最積極。至於投資額度的部分，有 3 分之 2 的受訪者評估接下來可能會加碼；而也有近 8 成的人仍穩健樂觀看待價格。

投資標的方面，土地、廠辦、倉儲物流、辦公室受投資人喜愛；資料中心及養生樂齡宅為新寵，其中土地仍是買家最感興趣的標的，而最具避險及穩定收益優勢的辦公室與廠辦也受青睞，雖然在 2 年內租金仍維持微漲態勢，不過在物件釋出稀少下，恐拉長交易時間。梁儀盈也表示，一場新冠疫情改變人類生活方式，宅經濟成世界潮流，線上消費成為民眾生活日常，正好迎來一波倉儲物流投資商機，成為投資人競逐產品類型之一。而各產品期望的區域，投資人普遍對台北市、新北市及桃園市興趣度高。

自去年就直接面臨衝擊的受實體零售及觀光旅館，除了國際商旅解封期限未知外，而本土疫情的蔓延也使國旅受到重挫，再加上宅經濟壓縮實體零售成長空間，因此這兩類不動產在投資興趣度居末位。

高力國際此一調查，受訪對象涵蓋機構投資法人、資產管理公司、飯店業、金融壽險業、製造業、開發商，以及個人投資者 / 家族企業等類別。