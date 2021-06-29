〈書摘〉廚房裡就有！肉桂、大蒜、芹菜是最佳的的天然排毒聖品

我們的日常飲食中可能會不小心接觸到一些農藥、荷爾蒙殘留、抗生素、瘦肉精、環境荷爾蒙、重金屬、塑化劑等無法預期的壞東西，有些人會用斷食來達到淨化，但並非每個人的體質都適用斷食這種激烈方式來幫助身體排毒。我會選擇一些有機的藥草來輔助身體，達到它原本系統該有的代謝、淨化排毒及排泄功能。在淨化時請注意挑選藥草及香草的來源，建議回到食材的原味，體驗全食材的天然感受。ㄉ

如今藥草師比較常用的藥草約 250 種，一般人大概只認識幾種香料，但醫學之父希波克拉底（Hippocrates）當年用的藥草或香料直至今日我們仍然使用！你可能不知道這些食材對身體益處多多，以下精選 10 種希波克拉底在 2500 年前為患者調製處方的藥草及食材。

羅勒：緩解頭痛、頭暈、嘔吐、便祕、肚子痛及壓力造成的失眠。心靈較脆弱的人，拿不定主意的人，注意無法集中或容易因為神經緊張，導致消化不良、胃食道逆流及潰瘍的人，羅勒精油可以強化自信及心理的能量。

牛蒡：對於濕疹、乾癬、皮膚炎效果很好，同時能夠排除過多的尿酸，預防尿酸沉積於關節中。牛蒡含有膳食纖維、菊糖等，有益腸胃道消化及改善便祕，但不建議單獨使用過量，容易使皮膚出疹，建議與蒲公英共用。

迷迭香：能夠刺激血流循環及有助腦部功能，由於它能促進顱內血流，所以近年還有研究認為它與鼠尾草同樣有助預防阿茲海默症，防止記憶減退、嗅覺退化、視力衰退等，可多用於料理中或者使用其純露內飲。迷迭香精油也能用於防蚊。

鼠尾草：鼠尾草的拉丁文是指「Strengthen the brain」，即「強化腦部，促進記憶」，喉嚨痛時喝杯鼠尾草茶也能改善，但哺乳媽媽不能飲用，因為鼠尾草有斷奶的作用。

肉桂：糖尿病期刊（Diabetic Medicine）研究顯示，每天只要半小匙的肉桂粉就能夠減低血糖、三酸甘油脂、低密度膽固醇及總膽固醇。這是因為肉桂具有生物活性，類似胰島素的功能，並能延緩胃排空，讓血糖上升幅度不會過劇，能夠增加 20 倍血糖代謝率，所以想控制血糖及減重的人，不妨在咖啡中灑上肉桂粉。

丁香：帶有麻辣的感覺，因此它被視為有麻醉（analgesic）效果的香藥草，如果牙齦發炎，可以將丁香磨粉直接塗抹於牙床按摩。丁香同樣也對消化、噁心、反胃有幫助。

山楂：有助心律不整、心臟及血管功能，改善腎臟疾病造成的心臟問題，並增加冠狀動脈血流及強化心肌功能，合適心臟各種疾病。有助於照顧微細末稍血管的功能，能夠改善老年人下肢麻痺、認知退化及記憶不好的症狀。

蕁麻葉：抗發炎、利尿、保護攝護腺、滋養血液、淨化身體。常用於痛風、關節炎、皮膚癢、過敏、異位性皮膚炎、腫脹的腺體、泌尿道結石、尿道炎、陰道分泌物過多，子宮內膜異位及糖尿病血糖穩定等。

大蒜：能夠降低膽固醇及俗稱壞的膽固醇（LDL）、高血壓及調節免疫力。新冠肺炎流行期間，美國紫錐花缺貨時，許多藥草師改用大蒜替代，但一天要用上一球生大蒜才有效，因此大蒜又稱「便宜紫錐花」。

芹菜：能夠降血壓，它的籽具抗發炎作用，用於改善關節炎、降低尿酸，具有輕微的利尿作用，希波克拉底當年用芹菜來安定神經。科學研究發現芹菜有很豐富的鈣，事實上它的根、葉、莖、籽都能使用。

（本文摘自《香藥草的自癒力》第 1 章 不藥而癒的藥草生活）

來源：天下雜誌出版