〈房產〉今年上半年全台商用不動產成交699億元創新高

外資商仲業者高力國際今 (29) 日指出，因產業擴張、外銷暢旺帶動商用不動產買氣，2021 年上半年商用不動產累計成交額達 699 億元，是去年同期的 1.3 倍，創 2007 年統計以來、14 年同期新高；展望下半年，因本土疫情蔓延打亂市場腳步，下半年投資動能仍需進一步觀察。

高力國際公布最新商用不動產市場及土地市場報告中，商用不動產方面，製造業延續前兩年的擴張榮景，對收購既有廠房或辦公室仍保持積極態度，上半年製造業砸下 364 億元買進商用不動產，占成交總額比重約 52%；而各類製造業中，又以電子業需求最強勁，總計斥資 277 億元買入，而傳產約砸下 53 億元，生技醫藥業花費 29 億元。

此外，在土地交易方面，高力國際指出，今年上半年全台土地交易總額高達 1248 億元，創下歷年同期第三高的紀錄；且今年上半年在景氣擴張支持下，建商持續買建地、製造業也積極布局擴廠，都是促使土地交易持續熱絡的主因。

不過，高力國際也強調，在房地合一 2.0 新稅制上路和疫情的負面干擾下，下半年能否維持熱絡買氣仍需要進一步加以觀察。

高力國際並指出，今年全台上半年土地交易總金中，建商仍為最積極的一群， 貢獻了 939 億元，約佔總交易的 75%，其中又以商業區為大宗，總計達 515 億元。