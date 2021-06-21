房產信託再進化 銀行推「留房養老」讓租金變養老金

銀行將不動產與安養信託結合，推出「留房養老」信託服務，高齡者可將名下的房屋出租，並將房屋產權與租金交付信託，由銀行管理及運用依照生活需求定期撥付相關費用。

台企銀 (2834-TW) 表示，台灣房屋自有比率高，有些民眾名下可能不只一間房，為協助高齡長者解決資產配置的煩惱，新推出的「留房養老安養信託」，讓高齡者將自己的房屋出租，同時將房屋產權及租金交付信託。

而「留房養老」的租金收入將由銀行管理及運用，根據高齡者生活照顧的需求，定期撥付生活費及醫療費，未來如果高齡者入住安養機構，也可由銀行直接將費用支付安養機構。

台企銀說，透過「留房養老」可避免房屋產權與資金遭到不當挪用及濫用，也不用擔心產權、資金管理等細節處理問題，且最終仍保有房產所有權，達到財產安全的效果，房屋將來還可以留給後代子孫，讓資產順利傳承。

台企銀透露，推出「留房養老」的契機，是來自於分行同事主動拜訪中小企業主的過程中，得知客戶有意委託專業單位管理房產，將該房產出租予公益團體，使公益團體得以致力於公益事務的執行，省去尋覓場所不易等困擾，因此希藉房產的出租收入，達成客戶個人養老兼做公益的規劃。

台企銀說，為滿足客戶需求，因此客製化相關方案，在促進信託業務發展的同時，不僅完成客戶的心願，也共同為公益盡一份心力。