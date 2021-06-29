精英總座許志宏回鍋 股東會7/21召開

精英 (2331-TW) 今 (29) 日召開董事會，通過總經理將由時碩 (4566-TW) 執行長許志宏回鍋擔任，董事會也決定今年度股東會將延後至 7 月 21 日召開，屆時將全面改選董事。

精英高層人事今年多次變動，前董座林郭文艷在 4 月底以個人因素請辭董座，時任總經理楊龍光也申請在 4 月底退休，當時精英公告董事長由董事詹文男新任，總經理則由營運長陳峙枬暫代。

隨著大同 (2371-TW) 經營權變天後，市場也多次傳出，大同前總座鍾依文將接手掌管精英，但精英僅回應，一切將依法公告辦理，隨著上周大同董事會決議，由研華 (2395-TW) 執行董事何春盛新任總座，原總經理鍾依文則將轉任集團子公司董座，也讓市場傳言再起。

配合政府防疫指引，精英今也決定將在 7 月 21 日於內湖總部大樓召開股東會，屆時將改選九席董事，其中含三席獨立董事。

根據精英股東會議事手冊，本次股東會改選候選名單共有十人，除鍾依文、何春盛外，也包含大同董事林清祥、寶成旗下松明投資代表人吳邦治、何宇明、寶成副總施志宏、雙瓶科技代表人許懿尹；獨董候選名單則有蔡茂寅、劉鎮圖、何進福等。