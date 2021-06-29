國泰估下半年市場出現六大轉變 看好低碳和綠色投資題材

今年上半年全球股市繳出亮眼成績單，不過，近期市場開始擔憂通膨和聯準會貨幣政策是否轉向進而對市場帶來衝擊，國泰投顧今 (29) 日整理，下半年市場將面臨六大轉變趨勢，預估下半年成長股和價值股將呈現類股輪動，投資上則可著墨低碳與綠色投資題材。

圖表：國泰投顧提供。

國泰投顧認為，下半年儘管有聯準會政策不確定性，金融市場仍將震盪走高，下半年的六大趨勢包括有 (1) 疫情關注將從確診數轉為疫苗施打率，預估年底全球主要國家施打率將有機會達 60%。

(2) 去年在疫情衝擊下，全球多數國家經濟均陷入衰退，但在政策刺激帶動，今上半年主要國家經濟成長率均大幅反彈，惟下半年基期效應下滑，預估全球景氣從快速增長轉為穩定復甦。

(3) 通膨從急遽上揚轉為溫和通膨，反映基期因素下降、原物料回跌，不過，通膨年增率雖可望下滑，仍超過聯準會目標區間。

(4) 聯準會從大量 QE 轉為縮減購債，預估聯準會下半年將釋出縮減購債規模訊息，明年逐步縮減 QE，2023 年啟動升息，惟四大央行資產負債表仍維持擴張。

(5) 隨著美國、歐盟和中國等各國今年將財政計畫紛紛轉向綠色投資，追求零碳排，低碳與綠色投資題材包括再生能源、電動車市場相關投資、寬頻基建、低碳能源設備、數位化等，基建產業未來將可受惠。

(6) 2008 年以來，成長股相對價值股表現較弱平均幅度約 31%，但此波成長股相較價值股弱勢的幅度已達 39%，加上成長股盈餘成長率較高，預估下半年成長股和價值股將呈現類股輪動走勢。