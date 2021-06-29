英國貿易部長：CPTPP談判料僅數月 盼2022年底前正式加入

英國上周正式啟動與《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP) 的談判，市場之前預計將耗費 1 年時間。然而，英國貿易部長特魯斯 (Liz Truss) 則看好，預計數月內就可完成與 CPTPP 的談判，期望能在 2022 年底前正式加入。

今年 2 月，英國正式申請加入 CPTPP，該協定由日本、澳洲、新加坡以及越南共 11 國組成，加入 CPTPP 可望為英國創造更多機會，脫歐後於亞太地區尋求更多國際貿易夥伴。

然而，英國加入 CPTPP ，代表必須和現有成員國就關稅與其他市場准入條件進行談判，英國農民擔憂，一旦市場門戶大開，恐對國內農業造成壓力或衝擊。

儘管如此，特魯斯周二 (29 日) 向《日經新聞》表示，英國有信心能夠在市場准入條件上進行成功談判，並稱該國近期已和成員國之一的澳洲敲定雙邊自由貿易協定 (FTA)。

關於與美國間的貿易談判進展，特魯斯表示兩國仍在持續討論達成協議的可能性，但美國總統拜登 (Joe Biden) 對於兩國達成 FTA 的態度較為謹慎，據了解，雙方在農產品上面臨嚴重的意見分歧。

特魯斯表示，並沒有為兩國的貿易協議談判設定確切時間，但這筆交易必須是適合雙方的，不會為了速度而犧牲品質。