CPTPP啟動英國加入談判 預計需時1年

日本經濟大臣西村康稔周三 (2 日) 表示，《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定 (CPTPP)》的成員國，已正式同意允許英國開始加入這一協定的談判進程。

西村康稔表示，經過 CPTPP 11 個國家的部長線上會議後，他對英國開始加入進程表示歡迎。他說：「我認為，從加強日本和英國經濟關係的戰略角度來看，這具有重大意義。」

他補充說，英國加入 CPTPP，將使協定涵蓋區域內的名義 GDP 幾乎與歐盟持平。

由 11 個成員國所發布的共同聲明表示，英國開始加入進程以及 CPTPP 的潛在擴張，將向全球的貿易夥伴發出強烈信號。

英國於今年 2 月正式申請加入 CPTPP。英國希望加入協定，能加快英國與亞洲經濟體的出口貿易增長。預計英國實際加入，將需要近 1 年時間。

CPTPP 取消了其成員之間 95% 的關稅，目前成員國包括了日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利和馬來西亞，合計達 5 億人口的市場，占全球 GDP 逾 13%，若英國成功加入，將進一步提高到 16%。

這一協定的前身 TPP，一度被視為美國和日本對抗中國經濟實力的一種方式，但美國前總統川普 2017 年上任後退出協商，繼任者拜登也未表明態度。