中環擬處份林口閒置廠房 處分利益估4億元

中環 (2323-TW) 今 (29) 日公告，為活化資產、擬處分閒置廠房，其中，桃園龜山區共 8 筆土地及建物，擬賣給半導體通路廠大聯大(3702-TW)，總交易金額 8.4 億元，初估處份利益 4 億元。

中環指出，桃園市龜山區頂湖段 349 等 8 筆地號、面積約 2395.22 坪；建物面積約 2615.01 坪，擬以 8.4 億元給大聯大，預估處分利益約 4 億元，可望貢獻每股純益約 0.34 元。

中環近年陸續處份閒置廠房，去年處分泰國與中國廠，處分利益逾 4 億元，此次則處分林口一廠，未來不排除處份 4300 坪中壢廠，後續將會待價而沽。

中環在全球市佔率約 6 成，雖然全球光碟市場下滑，不過公司設有通路、品牌，加上市占率持續提升，競爭對手相對少，後續將朝高容量光碟發展，預期今年本業營運有望優於去年。

中環 2019 年底完成併購日本媒體行銷公司 Verbatim，2020 年開始挹注營收、獲利，產品範圍從光碟擴展至硬碟、快閃記憶體、電子周邊配件及 LED 照明設備等，另外，因應科技潮流近期發展雲端產品，且獲得小量訂單，有望添今年營運成長動能。