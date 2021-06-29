爭取莫德納疫苗在台量產 國衛院：不會與民爭利

國內今 (29) 日新增 54 例 COVID-19 本土確定病例，為連續 5 天低於百例以下。針對我國向莫德納爭取 mRNA 疫苗授權量產，疫情指揮中心研發組長、國衛院長梁賡義表示，目前仍在盤點國內量產量能，並非由疫苗二廠負責，國衛院僅提供技術協助，不會與民爭利。

對於我國取得疫苗規劃，梁賡義說明，政府採取三路並進策略，包括授權量產、國產疫苗及國際採購，雖然就全球狀況來看，授權量產機會不見得高，但我們會努力。

梁賡義表示，無論是與莫德納或其他疫苗廠聯絡，最重要的是，要確認我們有足夠的生產能量，食藥署已跟經濟部工業局聯手，進一步了解國內量能，這是第一步，接下來才能跟莫德納協商，進而願意在台灣設廠，產出的疫苗不只提供給台灣，也給全球其他國家使用。

對於我國爭取 mRNA 疫苗廠授權量產，指揮官陳時中指出，談判有成有敗，會竭盡所能的談各種可能性，但這牽涉到製造量能和相關技術門檻，以及各廠疫苗全球的布局策略。

梁賡義表示，除了外交人員努力牽線外，目前也在積極盤點國內量能，廠商本身有表達意願，且部長也很重視，國衛院會全力配合達到支援量能。

對於周刊報導，建置疫苗二廠是為授權量產外國疫苗鋪路，梁賡義澄清，主要提供給國內產、學、研、臨床界進行前動物實驗，以防未來其他新興傳染病疫情時，台灣能緊急研發疫苗並小規模量產，提供醫護使用。即便與廠商談成 mRNA 疫苗授權量產，也不是由國衛院負責生產，絕對不會與民爭利，只是在洽談中協助疫苗相關技術問題。

國發會 4 月通過國衛院斥資約 49 億元興建疫苗二廠，目前已著手規劃，預計 3 年半可完成廠區建造，接下來再花 2 年的時間達到 GMP 規定。