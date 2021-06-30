〈能源盤後〉 OPEC+會議前夕 投資者評估需求前景 原油漲跌震盪後小幅收高

週一 (28 日) 交易，原油期貨價格在漲跌間劇烈波動，最終小幅收高，係因市場觀察新冠 Delta 變種病毒擴散情形，並等待 OPEC + 是否放寬產量限制的決議。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 7 美分或不到 0.1%，收每桶 72.98 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 8 美分或 0.1%，收每桶 74.76 美元，此為本週三屆期的最近月契約。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 14 美分或 0.2%，收每桶 74.28 美元，此為交易最活躍的契約。

價格期貨集團分析師 Phil Flynn 報告表示，「COVID-19 變種病毒 Delta 可能會變成真正的問題，但或許現在下結論還太早，專家對此議題看法不一，也不確定 Delta 會不會導致另一波經濟停擺。所以，目前雖然風險存在並且應該關注，但現在決定這是否會對石油需求成長產生任何有意義的影響還為時過早。」

世界衛生組織 (WHO) 建議，完全接種疫苗的人繼續在公共場合戴口罩，但這與美國疾病控制與預防中心 (CDC) 提供的指導相反。WHO 擔心具高傳染性的 Delta 病毒迅速傳播，讓全球各地病例不斷上升，導致旅行再度受到限制。

與此同時，包含俄羅斯在內的 OPEC+ 預計週四做出決議，這仍是本週的關鍵大事，OPEC + 預計 8 月起放寬產量限制約 50 萬桶 / 日。

Swissquote 高階分析師 Ipek Ozkardeskaya 報告提到，「經濟活動的改善和更多的旅行，應該能輕易吸收 OPEC 供應量的些微變化，但這前提是疫情後的復甦動能沒有遭另一波傳染潮的影響。」

「短期來看，我們可能看到 WTI 原油進一步跌至 72-70 美元區間。」

在週四 OPEC 石油部長視訊會議前，OPEC+ 聯合技術委員會 (JTC) 的專家小組已於週二召開會議，但據路透社報導，專家磋商沒有產生一致的建議。

交易者也關注週二 API 公布的上週美國原油庫存數據，週三 EIA 也將公布官方數據。API 週二原油收盤後公布，上週 (6/24 止) 美國原油庫存下降 820 萬桶，為連續第六週下降。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (6/25 止) 美國原油庫存下降 470 萬桶。

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