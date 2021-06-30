淡水河谷鎳礦重鎮罷工恐長達數月 車用電池級鎳塊供應趨緊

全球礦業巨頭淡水河谷 (Vale) 的加拿大鎳礦生產重鎮發動罷工，導致北美鎳塊溢價達到近 2 年來高點，且倫敦金屬交易所 (LME) 的鎳庫存降到一年多以來新低，電池級鎳塊供給日益趨緊 。

加拿大薩德伯里 (Sudbury) 是全球鎳生產重鎮之一，而鎳礦是航空、電子和核工業重要金屬。近期鎳礦出現供給問題，由於 United Steelworkers Local 6500 工會發起罷工，淡水河谷安大略省東北部的生產已自 6 月 1 日停滯至今。

隨著鎳金屬庫存下滑，市場以電池級鎳塊作為替代品，加劇鎳塊的需求，並推高北美鎳的溢價。鎳塊是 LME 的鎳庫存形式，鎳塊庫存量自 4 月達到高峰以來已下降 9%，目前正處於一年多以來的最低水準。

BMO Capital Markets 分析師 Colin Hamilton 表示：「鑑於 2021 年迄今一級鎳 (電池級) 金屬業務面臨的挑戰，終端客戶的材料供給可能比想像中更加有限。」

電池級鎳是電動車充電電池的關鍵成分，有助於將更多能量裝入電池，並允許生產商減少鈷的使用。相較於鎳，鈷的取得成本更高，供應鏈也較不透明。

根據 BloombergNEF 數據，預計未來兩到三年電池級鎳市場將處於供給緊繃的狀態，並最快在 2024 年出現供應缺口。

鎳塊溢價達近 2 年來高點 (圖: Bloomberg)

Fastmarkets 的數據顯示，自淡水河谷 6 月罷工以來，鎳塊溢價已達 24%，美國價格在 6 月 22 日達到 2019 年 11 月以來的高點。LME 三個月交割的鎳期貨上周上漲 8%，是 2019 年 8 月以來最大單周漲幅。

研調機構 Wood Mackenzie 鎳市場首席分析師 Adrian Gardner 表示，罷工不是鎳價上漲的主要動力，但它將成為北美鎳溢價持續走高的主要動力。

Gardner 認為，目前淡水河谷罷工的解決方案並不樂觀，勞方已兩度拒絕資方今年提出的工資提議，預料勞資糾紛可能會持續數月。淡水河谷於 2009 年和 2010 年便曾在加拿大面臨長達一年的罷工。

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