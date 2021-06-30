【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國經濟數據強勁，6 月份消費者信心增強，4 月房價創下 30 多年來最大漲幅，終場美股四大指數呈現上漲，漲跌幅介於 + 0.03% 至 + 0.77%，其中費半指數表現最為強勢，台積電 ADR 上漲 0.52%，聯電 ADR 上漲 0.84%，特斯拉下跌 1.004%，蘋果上漲 1.13%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量增小漲，後續上漲須持續量增。

（2）均線：下檔支撐約為 17,400 點附近，壓力為 17,700 點附近。

（3）技術指標：日 KD 進入超買區，短線提防高檔賣壓出籠。

3. 櫃買指數下跌 0.45%，收在 212.29 點。短線支撐為 208 點附近，壓力為 216 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數周二再創新高，惟創新高後隨即遭遇賣壓，K 線出現帶量上影線黑 K，不過收盤仍在五日線之上，在月底半年報作帳題材下，類股及個股仍有機會呈現輪動，但仍要提防月底做帳效應結束後，出現獲利了結賣壓，波段投資人建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、設備、PCB、玻璃及風電等相關個股。

5. 被動元件大廠 2327 國巨及泛集團電感廠 2456 奇力新昨（29）日先後公告在今（30）日停牌。市場推估，近期國巨積極整合集團內部和調整結構，停牌可能與集團資源戰略調整有關。

6. 鴻海集團轉投資夏普昨（29）日宣布，出售旗下鏡頭廠日商康達智（Kantatsu）連雲港廠股權予遼寧中藍電子科技（ZET）。中藍電子科技為華為集團孫公司，是大陸鏡頭關鍵零組件音圈馬達（VCM）指標廠，此次收購案將讓華為集團進一步整合鏡頭與 VCM 能量，擴大光學鏡頭勢力，進逼 3008 大立光、3406 玉晶光等台廠，劍指蘋果與非蘋大單。

7.2303 聯電宣布於 29 日完成以聯詠持股作為交換標的的 4 億美元（約新台幣 110 億元）海外可交換債定價，創下 50% 交換溢價及負 0.625% 殖利率紀錄，為台灣可交換債及可轉換債發行市場有史以來最高溢價。

8. 手機晶片設計廠 2454 聯發科今天發表天璣 5G 開放架構，可讓終端廠商客製化 5G 行動裝置時擁有更多彈性，而採用 2454 聯發科天璣 5G 開放架構客製晶片的裝置，將於 7 月上市。

9.2636 台驊再度用行動挺貨櫃輪，昨（29）日公告參加 2609 陽明辦理的詢價圈購現金增資，台 2636 驊將以不超過新台幣 10 億元的額度內參與認購。據了解，2609 陽明這次詢價圈購的價格不會太低，這個時間點願意認購高價現增，代表 2636 台驊真的很看好貨櫃輪展望。

