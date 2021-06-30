〈台股盤中〉鋼鐵航運電子三強鼎立 拉抬指數攻上17756點歷史新高

美股四大指數齊揚，激勵台股多頭氣盛，鋼鐵、航運與電子族群三強鼎立，推升今 (30) 日指數盤中大漲逾百點，指數觸及 17756.14 點歷史新高，預估成交量仍可維持 5000 億元以上水準。

台股今天改由鋼鐵人主導多頭，成交量比重高達 37% 以上，早盤包括佳大、志聯、彰源、春源、千興、官田鋼、燁輝、春雨等 14 檔中小型個股陸續攻上漲停關門，指標個股中鋼與中鴻盤中也分別有 4%、6% 以上漲幅。

航運股今天資金動能遭鋼鐵瓜分，股價表現轉弱，貨櫃三雄中的萬海股價突破 300 元關卡後持續狹幅整理，長榮與陽明盤中分別有 2%、1% 以上漲幅；另外，包括志信、台驊、慧洋 - KY 也是買盤追捧重點，推升股價走揚。

電子大型權值股台積電、聯發科、鴻海也是買單拉抬重點，其中聯發科盤中大漲逾 3%，順勢帶動晶宏盤中強漲逾 8%，凌泰、矽創盤中也有 5% 以上漲幅，楞外包含九暘、力旺、天鈺也是買盤積極敲進的熱門標的。

整體而言，目前資金主要仍朝向傳產靠攏，改由航運轉進鋼鐵族群，過去擔任撐盤重任的電子族群，資金雖有回流跡象，但交易比重仍不足 5 成，由於今天適逢大盤收月線、季線關卡，預估短線盤勢將持續狹幅震盪。