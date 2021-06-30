【新光證券】盤前分析  

◆盤勢分析

台灣股市:

美基建利多，加上俄羅斯打算 8 月對鋼鐵、銅、鎳出口課臨時關稅至少 15%，國際盤價看漲，激勵鋼鐵、航運及電器股走強，配合美科技股上漲，電子股回神，29 日台股開高後登上 17713.24 點新高，可惜航運股漲多拉回，部分電子股亦表現虎頭蛇尾，使得大盤漲勢收斂，日線收黑，終場加權指數收在 17598.19 點，漲 7.22 點或 0.04%，成交額 5982.52 億元。OTC 指數收在 212.29 點，跌 0.97 點或 0.45%，成交額 911.32 億元。



本土疫情趨緩，29 日台股連六日收升，9 日 KD 值維持黃金交叉，技術面正向發展。籌碼方面，外資及自營商 (自行買賣) 順勢獲利了結，同步賣超。雖然外資今年以來賣超台股 4174.38 億，但國內資金行情旺盛，加權指數今年以來累計上漲 19.45%，櫃買指數則上漲 15.31%，航運股上漲 230%，最為風光，電子股僅上漲 14.61%，表現落後大盤，考量接下來進入電子業旺季，7 月可望上演一波股東會行情，若電子成交比重能提升至六成以上，台股有機會再登高峰，選股可留意產品報價上漲族群波段操作。