台股續漲百點再寫新高 鋼鐵股近20檔漲停成交比重超越航運

趕在第二季底最後一天，台股今 (30) 日在美股續強的助威下，多頭續熱，指數再次大漲超過百點，早盤觸及 17745 點續創歷史新高，預估成交值則縮至近 5000 億元，上市櫃公司有超過 30 家亮漲停燈號，其中，鋼鐵股近 20 檔漲停，一枝獨秀。

鋼鐵股早盤續強，有接棒航運之勢，志聯、彰源、佳大、春源、千興、官田鋼、燁輝、春雨、聚亨、運錩、青鋼、新鋼、高興昌、燁興和建錩等，均亮漲停燈號。

開盤半小時鋼鐵族群占大盤成交比重逼近 30%，已略高於航運股，不過，航運股也有不少買盤進場換手承接，志信漲 7%，萬海、台驊投控漲半根停板，長榮、慧洋 - KY、華航、捷迅、長榮航和陽明軍反彈逾 2%。

元大投顧認為，在航運股後，隨著中、俄阻撓鋼鐵產品外銷政策，影響國際供給而受惠的鋼鐵相關個股，近期隱然有接班架勢，值得特別留意。

永豐投顧分析，美國 5 月核心 PCE 年增率 3.4% 創 29 年來新高，但月增率低於預期，使市場相信物價的上漲為暫時性現象，支持標普續創新高，隨著美國疫情控制良好，經濟即將全面解封，基本面、資金面無虞，預期美股維持高檔震盪格局，有助推升台股走勢。