〈台股盤後〉你丟我撿放量創高後壓回 鋼鐵股百花齊放

台股加權指數今 (29) 日高低振盪多達 172 點，並衝破 4 月 29 日創下的歷史高點 17709 點，最高來到 17713 點，不過，衝高後季底結帳賣壓湧現，盤面大幅震盪呈現你丟我撿態勢，終場以 17598.19 點作收，小漲 7.22 點，成交值則放大至 5927.41 億元，創 5 月 13 日以來大量。

由於俄羅斯計劃自 8 月 1 日起志年底對鋼鐵、鎳、鋁和銅出口課徵至少 15% 臨時稅，以抑制通膨，激勵原物料族群再度噴發。

鋼鐵族群今日成交比重逼近 20%，超過 20 檔亮漲停燈號，包括燁輝、官田鋼、聚亨、春雨、美亞、佳大、唐榮、大國鋼、允強、春源、志聯、盛餘、運錩、建錩、彰源、高興昌、燁興、榮剛、新鋼等。

而搭銅價上漲題材的電線電纜股也再次轉強，億泰、風青、華榮和太空梭均漲停，宏泰漲逾 6%，榮星、大亞漲 4%，華新和華電漲逾 2%。

電池族群也續強，康普、美琪瑪漲逾 6%。

航運族群今日占成交比重仍達 35%，但相對陷入震盪整理，除了志信漲停，榮運漲逾 8%，宅配通續漲近 6%，新興也漲逾 4% 之外，多數轉弱。

其中，捷迅跌近 9%，陸海、慧洋 - KY、建新國際、四維航和中菲行均跌超過半根停板，而台航、長榮航、正德跌逾 3%，台驊投控、台船、萬海、華航、嘉里大榮、裕民和遠雄港均跌逾 2%。

石英元件族群轉弱，台嘉碩、晶技跌半根停板左右，希華和加高跌 3%。

自行車族群同樣見到內資獲利了結賣壓，愛地雅跌近 6%，桂盟和利奇跌 4% 上下，日馳跌逾 3%。

元大投顧認為，若資金持續過於集中特定熱門族群，多方結構不夠健康，未來盤勢恐陷入高檔震盪、個股表現的格局。

統一投顧則指出，美國經濟數據良好，而台灣疫情已見降溫，經濟基本面展望佳，隨著 7 月股東會行情報到，搭配技術面多頭排列，預期台股將維持大盤強勢、類股輪動。