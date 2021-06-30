日本三菱電機傳鐵路車輛空調設備檢查造假 已逾30多年

日本三菱電機 (Mitsubishi Electric)(6503-JP) 傳出在鐵路車輛用途的空調裝置檢查不確實，負責生產的長崎製作所疑似從 1980 年代開始就有類似問題，時間長達 30 多年，相關產品已停止出貨，三菱電機也展開調查並向客戶說明，強調產品安全性無虞。

《日本經濟新聞》30 日 (週三) 報導，根據三菱電機的資料，該公司在鐵路車輛所使用的空調裝置及顯示設備等電機類產品，在日本國內市場約持有 6 成市占。

冷暖空調在出貨之前，必須實施防水、耐壓等相關檢查，檢查內容會隨著客戶要求而有所不同。不過依照日本三菱電機的說法，工廠在沒有實際檢查的情況下，就填寫不實數據。該公司表示經確認後，並不影響產品本身的安全、機能及性能。

日本三菱電機在 6 月中旬進行內部調查，才讓這個行之有年的陋習東窗事發。目前還在調查有哪些機種發生類似問題，以及其他詳細內容等。

三菱電機已向日本經濟產業省提出報告，不過在 29 日 (週二) 的股東大會上並未說明。

日本三菱電機近年來在品質管理方面問題頻傳，例如 2021 年 5 月曾宣布，發現有 215 萬台已出貨的電控組件使用未接受安全認證的材料。此外， 2020 年 11 月也發現出貨到歐洲的車用音響，有一部分的產品未符合當地法規。