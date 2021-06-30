研究：LCD面板需求可能下半年觸頂 出現供過於求

在新冠肺炎疫情的影響下，市場對於消費電子的需求大增，也連帶推升面板需求。不過，有研究報告指出，全球 LCD 面板的需求很快就會觸頂，預計將在今年下半年出現供過於求的情況。

報告指出，LCD 面板價格從去年下半年開始持續上漲。據市場研究公司 Omdia 的數據顯示，55 吋 UHD LCD 價格在過去 1 年中翻漲了一倍，今年 5 月份價格達到 223 美元，年初迄今上漲逾 20%。

報導中表示，LCD 的價格持續增長，與新冠肺炎疫情引發的消費電子和 IT 產品需求大增，以及近期玻璃基板和驅動 IC 供應不足有關。但是，在今年下半年，LCD 面板需求上升的走勢可能出現停滯，供不應求有的情況將有望得到解決。

市場調研公司 TrendForce 近期的報告顯示，下半年全球面板供過於求的程度，將從 2.4% 上升到 2.9%。

不過，有業內人士認為，LCD 面板價格迅速下跌的可能性不大，因為主導 LCD 市場的中國面板廠可以通過控制供應來維持市場價格平衡。此外，中國最大的顯示器製造商京東方在最近啟動了 LCD 產線的定期維護，將需要 3 個月的時間。

隨著 LCD 面板價格在近期持續飆升，使得三星顯示 (Samsung Display) 和 LG 顯示 (LG Display) 決定暫停退出 LCD 市場的策略。

三星顯示原本計劃去年停止 LCD 面板生產，但該公司現在可能會將 L8-2 產線延長營運至 2022 年。三星顯示另一條生產 LCD 面板的產線 L7-2 已於今年 3 月停產，產線設備 4 月初開始拆除。該條產線將會轉換成專門生產手機的 OLED 面板，以及用於電視的下一代面板。