國營事業今年再招考近千名新血 起薪上看39K

經濟部今 (30) 日公告旗下所屬四大國營事業台糖、台電、台灣中油、台水等招募簡章資訊，今年度招募總名額暫定 935 名，起薪上看 3.9 萬元，預料將吸引一波搶捧鐵飯碗熱潮。

經濟部指出，為加速人力新陳代謝、改善人力結構，並傳承核心技術及經驗，將招募新秀加入國營事業行列，總名額暫定 935 名，今公告甄試簡章，7 月 9 日至 7 月 20 日開放網路報名，10 月 31 日舉行初試，依目前各公司薪資計算，月薪將落在新台幣 3.6 到 3.9 萬元不等。

國營事業本次甄試共計招考 21 個類別，以電機 291 人最多，其次為機械 150 人、企管 122 人，其他類別方面，資訊 69 人、土木 63 人、儀電 47 人、財會 34 人等，合計共約 935 人。

因應近期新冠疫情，經濟部指出，後續將密切留意疫情發展、配合疫情指揮中心宣布警戒標準，規劃並滾動式檢討各項防疫應變措施。

經濟部四大國營事業去年度招考已在今年 3 月底放榜，共有 1335 人順利跨入公家窄門，備取 478 人，平均錄取率達 6.19%，回顧近 5 年，錄取率分別為 6.56%、6.45%、7.51%、7.23%、6.19%。