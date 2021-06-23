三級警戒影響 經濟部估6月餐飲營業額將年減逾3成

國內疫情仍未趨緩，指揮中心宣布再延長三級警戒兩周，不利內需市場復甦，經濟部統計處副處長黃偉傑今 (23) 日表示，由於 6 月全月都在三級警戒中，預估 6 月零售、餐飲業都將較 5 月再下滑，其中，餐飲業因無法內用，營業額恐年減逾 3 成，更有高達 94% 業者表示營業額將衰退。

黃偉傑表示，經濟部統計處針對 132 家餐飲業進行調查，其中高達 125 家廠商認為 6 月營收將衰退，比重高達 94.7%，認為不受影響則僅有 2 家、比重約 1.5%，其他 4 家則表示不知道。

根據經濟部對受查廠商 6 月動向指數調查，三大業別均呈現下滑，其中，按營業額計算，批發業、零售業、餐飲業動向指數分別為 41、29、12，均低於 50，顯示 6 月三大類別營業額都將較 5 月減少。

經濟部也預估，6 月批發業營業額將達約 9317-9567 億元，年增 11.5% 到 14.5%；零售業營業額則達 2857-2949 億元，年減 4% 到 7%；餐飲業營業額則將年減 30% 到 33%，達約 427-446 億元。

隨著指揮中心今再宣布延長三級警戒至 7 月 12 日，黃偉傑表示，目前僅評估 6 月各類別營業額均將較 5 月再下滑，後續影響則還需進一步觀察，不過隨著全球經濟逐步復甦、國際原物料價格續居高檔，有利批發業營業額續呈年增，零售、餐飲業也可望透過網路、外帶外送管道，抵銷部分減幅。