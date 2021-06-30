航運鋼鐵齊奏樂 台股漲157點收17755點續創高 四線全紅

美股周二續衝高，加上各大投信、集團衝刺季底與半年度作帳行情，台股今 (30) 日強勢衝上 17797 點，改寫歷史新高紀錄，電、金、傳產齊揚，但資金仍偏愛鋼鐵人、航海王，二大類股成交占大盤逾 5 成，終場指數上漲 157.27 點，收在 17755.46 點，成交值 5341.65 億元，日、月、季、半年線全數收紅，累計本月上漲 687 點。

台股仍由鋼鐵人主導多頭，由於俄羅斯將祭出鋼鐵、銅、鎳出口臨時關稅至少 15%，帶動國際鋼市看漲，中鋼一度站上 40 元關卡，終場漲 4.9%，收 39.6 元；燁輝、燁興、春雨、春源、聚亨、千興、彰源等多檔，均亮燈漲停，整體鋼鐵類股勁揚超過 4%。

午盤後，航運股漲風再起，長榮、萬海獲大量買盤進駐，股價率先噴出漲停，分別來到 197、321 元，收盤均改寫歷史新高，長榮市值一舉破兆，達 1 兆 381 億元，登上台股第四大，陽明尾盤也登上漲停，達 182.5 元。此外，慧洋 - KY、台驊投控、台航等同步亮燈漲停，整體運輸類股大漲逾 8%，成交比重占大盤近 3 成。

觀察主要權值股表現，聯發科表現較為強勢，終場上漲近 3%，收 962 元，瑞昱、聯詠等 IC 設計股同樣表現不俗；權王台積電早盤漲至 599 元，但尾盤湧現調節賣壓，收平盤 595 元；大立光、日月光投控、台塑、台塑化、統一等均震盪走跌。金融股由富邦金領軍上漲 1.8%，兆豐金、元大金等漲勢也很強勁。

值得注意的是，電源管理晶片廠矽力 - KY 在買盤追捧下，一度攻抵 3975 元，股價締新猷，可惜後繼無力，終場翻黑小跌 0.8%，此外，受惠宅經濟商機的富邦媒，盤中也直逼漲停價，最高達 1970 元，續創新天價，終場漲幅收斂至 4.7%，收 1885 元。