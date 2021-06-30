【日盛投顧】5日線不破仍有機會再創高

◆盤勢分析

1. 週三為月底及季底結帳日，原物料、半導體齊攻下，台股開平高走高震盪，最高點 17,797 點再創加權指數歷史新高，最低點 17,648 點守穩 5 日線（17,571 點），終場指數上漲 157.27 點，漲幅 0.89%，收在 17,755.46 點，成交金額為 5,375.08 億元，大於 5 日均量（4,960 億元）及 20 日均量（4,820 億元），航運佔成交比重 30%，鋼鐵佔成交比重 23%，電子股成交比重 32%，資金仍集中在航運及鋼鐵，大盤缺電依舊。三大法人合計買超 226.04 億元：外資買超 200.07 億元、投信賣超 1.19 億元、自營商買超 27.16 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 17,400 點至 17,500 點，壓力為 17,900 點至 18,000 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（88）位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.86%，收在 214.12 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 208 點附近，壓力為 216 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（85）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 我們認為台股近期走勢高檔盤堅，台股選股方向可留意 2021 年展望佳、第二季財報優、預期 7 月營收? 且下半年營運正向、半導體、宅經濟、PCB、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

半導體、原物料、航運為短線盤面主流

1. 半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、3006 晶豪科、8016 矽創、3141 晶宏等。2337 旺宏、2344 華邦電可受惠於轉單效應。IC 封測價格調漲，3711 日月光投控、2441 超豐、8150 南茂、3264 欣銓營運旺。

2. 美國基建長線需求、俄羅斯徵出口稅與短線供給不足等因素帶動原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2034 允強、5009 榮剛、2027 大成鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、2014 中鴻、銅 2009 第一銅、1605 華新、玻陶 1802 台玻等。

3. 運輸：即將進入夏季旺季，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2601 益航、2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、2617 台航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。