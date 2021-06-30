國巨以股份為對價取得奇力新100%股權 奇力新將下市

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (30) 日宣布，將以股份為對價，與奇力新 (2456-TW) 進行股份轉換，取得全數股權；轉換完成後，國巨股本將膨脹 8.8%，而奇力新將成為國巨 100% 持股子公司，並終止上市及撤銷公開發行。

此次國巨以每 0.2002 股取得奇力新 1 股，以雙方 29 日收盤股價換算，本次股份轉換溢價幅度約為 10.01%；轉換完成後，國巨股本估將較現在增加 8.8%，最終換股比例將依雙方股份轉換契約進行調整。

雙方預計 9 月 7 日召開股東臨時會討論該議案，並經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定 12 月 30 日為股份轉換基準日，股份轉換完成後，奇力新將成為國巨百分之百持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上市及撤銷公開發行。

國巨表示，奇力新為電感元件專業製造商，主要市場以大中華區消費性電子、行動裝置及通訊應用為主，一直以來是國巨的關聯企業並保持獨立營運，但整併後將可加強雙方更緊密的運作來提高綜效。

雙方合併後，國巨的產品線更加完整外，奇力新也可望透過國巨的全球通路，進入歐美及日本等高端市場，以及汽車、工規、醫療、航太與 5G/IoT 等高階應用，國巨產品線也

國巨近年透過國際性併購及內部產品組合優化調整後，著重在高階規格產品佈局，整合產品、技術及通路以符合客戶優化供應鏈的需求，並持續聚焦於車用、工業、醫療、航太、5G/IoT 等高階利基市場。