〈國巨併奇力新〉陳泰銘：2023年特殊品占比將達8成 短期不會併凱美

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 積極提升特殊品 (Specialty) 營收比重，董事長陳泰銘指出，目標 2023 年特殊品營收比重將提升至 80%；對於外界關注是否也將整併另一關係企業凱美 (2375-TW)，陳泰銘則表示，短期內並沒有計畫。

陳泰銘表示，2017 年時國巨有 7 成營收來自標準品，僅 3 成是特殊品，但經歷近幾年的質變，目前國巨自身特殊品及標準品佔比各半，若加上美國普思以及基美後，新國巨特殊品更拉升至 75%，標準品僅 25%，產品組合大幅改善。

目前國巨三大主要產品線 MLCC、鉭電、電阻，陳泰銘指出，市場都公認做的不錯，全球市佔率不是第一就是前三，以公司組織跟規模來看，在全球競爭對手只剩下日本的村田 (Murata)、TDK，德國的利特電子 (Littelfuse) 以及美國的威世科技 (Vishay) 等 4 家業者。

陳泰銘分析，上述 4 家業者的毛利率都在 35-38%，但國巨是 39%，主要就是通路布局強，其中日本廠商單一產品做得非常好，包括小型化、高容等，透過技術導向賺錢，但國巨在車用市場還比村田更大，也展現不一樣的布局方向。

陳泰銘強調，國巨在全球被動元件廠的營收、毛利率以及獲利都是數一數二，在併購奇力新 (2456-TW) 以及持續提升特殊品比重下，未來 2-3 年仍能維持領先的地位。

至於市場關注下一步是否將整併凱美，對此，陳泰銘表示，凱美目前也是以標準品、大中華地區為主，雖然短期並沒有整併的打算，但也會提供資源協助擴展，「在國巨旗下不會太寂寞」。