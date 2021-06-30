傳產點火掌多頭兵符 下半年指數是否續攻要看電子何時回神

台股在美股創高激勵下，由鋼鐵、航運等傳產族群領軍，終場上漲 157 點收在 17755 點，投信表示，預期在歐美解封效應下，消費族群可望領導盤勢多頭，科技股則要觀察資金是否重新回流，才有機會推升大盤走勢。

今 (30) 日各大類股表現，主要仍以傳產為主，其中玻璃族群大漲 9.76% 相對強勢，航運也有 8% 以上漲幅，其他包括鋼鐵、紡織、造紙等也是買盤追捧對象；至於電子與金融也小漲作收。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，今天盤面由傳產族群領軍，特別是航運與鋼鐵類股大漲，帶動指數再度刷新歷史新高價位，短中長天期均線呈現多頭格局，預期第三季進入科技股旺季，又有歐美解封後的報復性消費潮即將展開，在科技與傳產帶動下，拉抬下半年盤勢表現。

葉獻文進一步表示，從企業獲利年增成長幅度來，原物料相關的傳產族群上修幅度較大，因此仍盤勢呈現傳產相對強勢格局，預估歐美解封後，非電族群中的消費類股可望優先受惠；科技股方面，從終端需求仍高配合下半年科技股傳統旺季，可望推升另一波漲勢。

葉獻文認為，隨著全球景氣強勁復甦，加速推升外銷出口訂單量，而遠距需求續熱，加上高科技應用晶片需求從去庫存轉為補庫存持續爆炸性增長，推升 2021 年 5 月外銷訂單年增率連續第 15 個月呈現擴張，顯示需求持續暢旺不墜。

但要注意的是，目前電子股整體成交比重仍未回到平均水準，因此大盤是否進一步有更明顯的漲勢，必須觀察資金是否從傳產回流電子股，才有機會拉抬盤勢上攻。