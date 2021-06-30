大立光法說會7/8登場 法人關注訂單回升等三大重點

光學元件廠大立光 (3008-TW) 預定 7 月 8 日召開線上法人說明會，執行長林恩平除將公布第二季財報，也將提出第三季營運展望，法人則聚焦在主要客戶訂單、產能利用率的回升狀況，還有新產品包括 8P、9P 及水滴型鏡頭的開發及銷售進度。

大立光 2021 年 5 月營收為 33.59 億元，月減 1.17%，年減 12.95%，累計前 5 月營收 185.72 億元，年減 14.53%，與先前大立光預告 5 月出貨將較 4 月下滑說法相符，6 月接單仍僅維持 5 月水準，將使大立光第二季營收明顯遜於第一季，但仍可維持 100 億元以上。

依照大立光第二季營收 100 億元推估，將是 8 季以來新低，也是罕見第二季低於第一季的表現，且將較去年同期的 126.5 億元下滑近 2 成。

大立光第二季營收低迷，主因全球半導體產業供應吃緊，手機鏡頭相關感測器及應用微處理器 (AP) 都面臨缺料問題，影響客戶拉貨，造成大立光第二季營收失色。

證券分析師黃漢成指出，大立光第二季營收平淡，除了目前是蘋果手機淡季，同時第二季也少了去年同期中國手機品牌廠高階鏡頭的拉貨動能，造成營收不振，預期第二季營運將是谷底，而目前華為出售的榮耀手機將開始出貨，雖然手機定位在中階手機，是否能為大立光營運增加動能，將是法說焦點。

大立光第一季稅後純益 53.15 億元，季減 23.6%，年減 20.91%，每股純益為 39.62 元。