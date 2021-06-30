7月天然氣電業用戶調漲2.99% 國營事業租金減免延長至明年6月

台灣中油今 (30) 日宣布，7 月國內天然氣價格僅電業用戶調漲 2.99%，其餘用戶不調整，經濟部也宣布，考量新冠疫情影響持續，針對旗下所屬國營事業承租戶，將辦理延長租金減收 2 成措施延長至明年 6 月。

台灣中油表示，依政府核定天然氣價格公式計算，今年 7 月國內天然氣價格因進口氣源成本增加應大幅調漲，但考量國內新冠疫情對民生、工業影響，7 月將僅對電業用戶調漲 2.99%，其他用戶則不予調整。

另一方面，經濟部為減輕受新冠肺炎衝擊承租人負擔，已訂定相關租金紓困措施，對承租經濟部所屬台電、中油、台糖、台水等國營事業土地房舍承租人，從去年至今年 6 月租金減收 2 成為原則。

經濟部進一步指出，考量目前新冠疫情持續，加上政府紓困振興特別條例施行期間已延長至明年 6 月 30 日，因此同步延長各國營事業租金減收 2 成期間至明年 6 月，將由各國營事業主動辦理減租，以減輕承租人受疫情影響。

此外，經濟部也同意，承租人若今年 5 月至 9 月應繳而尚未繳交租金，可延長繳款期限至今年 9 月底，延長期間免計收違約金、遲延利息。