GIS-KY平板、筆電動能延續 今年營運可望逐季成長

觸控模組 GIS-KY 業成 (6456-TW) 今年擴大搶進蘋果 (APPL-US) 新款 MiniLED 平板訂單，隨著宅經濟帶動平板、筆電需求維持高檔，加上 MiniLED 新品平均單價提高，都推升業成營運加溫，法人看好，下半年進入消費性電子旺季，業成營運逐季成長方向不變，全年可望再賺進一股本。

業成今年受惠平板、筆電等需求維持高檔，營運穩健，雖然 3 月、4 月營運受新舊產品交替影響，但隨著新品上市貢獻營運後，法人預期，業成 6 月營收將再優於 5 月，第 2 季營收則將季增逾 4 成，上看 358 億元，下半年隨筆電新品挹注下，營運將逐季成長。

因應需求，業成近期持續擴產，其中，成都平板新產能都已陸續在上半年開出，據了解，就是支應蘋果新平板需求，台灣產能方面，業成也宣布斥資 3.72 億元在中科后里園區取得土地，相關建置仍依計畫持續進行，估年底前可望完工。

日系外資也出具報告認為，業成今年受惠 MiniLED 平板出貨量增加，加上 MacBook 筆電份額擴大，營運將從今年第 2 季起恢復成長，也預期業成未來將進一步受惠蘋果 iPhone 屏下指紋、AR/VR 裝置等商機，維持買進評等，並將目標價上調至 150 元。

另一方面，業成配合政府防疫規範原訂將股東會延後至下周一 (7 月 5 日) 召開，但受限原訂股東會場地限制，今 (30) 日宣布股東會將再度延期召開，將經董事會決議後再行公告。